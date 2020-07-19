1600 شركة جديدة في «دبي للسلع المتعددة» 2020

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 شركة جديدة، ومن المتوقع أن يستقطب المركز خلال النصف الثاني أكثر من 800 شركة، ليصل عدد الشركات الجديدة خلال هذا العام إلى 1600 شركة من مختلف الأسواق والأحجام، في ظل ما يوفره المركز من تسهيلات تتعلق بتأسيس وإنشاء الشركات الجديدة.

وقال بن سليم في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، خلال جولة في مركزي القهوة والشاي: قمنا بتعزيز الاتصالات مع مختلف العملاء والشركاء خلال أزمة كورونا، بهدف تعزيز ثقتهم بالخدمات التي يقدمها المركز وإطلاعهم على المبادرات والتسهيلات الجديدة، الأمر الذي كان له أصداء إيجابية، سواء من حيث المحافظة على الشركات الموجودة في المركز، أو استقطاب شركات جديدة.

تأثير إيجابي

وعن تأثر مركز القهوة والشاي بتبعات أزمة «كورونا»، قال بن سليم: إن التأثير على حجم الأعمال في مركزي القهوة والشاي كان إيجابياً جداً لأنه مع غلق بعض المحلات أصبح هناك فائض لدى الكثير من الشركات، بالإضافة إلى كميات القهوة والشاي التي كانت في طريقها إلى أسواق المنطقة، لذلك كان خيار مركز القهوة والشاي أساسي ورئيسي في تجاوز هذه المرحلة.

وأردف: إن الغرض من هذه التوسعة هو تلبية متطلبات الشركات العالمية الكبيرة وتوفير المساحات التي تناسبها، مشيراً إلى أن هناك طلباً من قبل العديد من الشركات على الخدمات التي يقدمها مركزا القهوة والشاي، الأمر الذي شجعنا على قرار التوسعة.

وأضاف: إن مركز دبي للسلع المتعددة يخطط لإنشاء مركز للكاكاو والفلفل والبهارات مماثل لمركزي القهوة والشاي خلال الفترة المقبلة، حيث تم اختيار المكان المناسب في جبل علي، مشيراً إلى أن التركيز حالياً على تنفيذ التوسعة الجديدة لمركزي القهوة والشاي التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3 أضعاف في المستقبل القريب، الأمر الذي سوف يمكننا من زيادة حصّتها من السوق العالمية لتجارة السلع واستيراد وتصدير القهوة والشاي ومجموعة كاملة من السلع الأخرى.

وتابع: نسعى أن يكون مركز القهوة وجهة لكل منتجي القهوة في العالم، ليس من حيث الكمية، ولكن من حيث التنوع في المنتجات، بحيث يضم مختلف أنواع القهوة الموجودة في العالم.

خدمات

وأوضح أحمد بن سليِّم أن مركز القهوة يوفّر لتجار القهوة من جميع أنحاء العالم خدمات لوجستية متطورة، ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، وهو يهيئ للشركات جميع مقومات التميز التشغيلي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على القهوة، ويأتي مركز القهوة في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث مستوى الخدمات التي يقدمها ونوعيات القهوة الموجودة، مشيراً إلى أنه مع التوسعة الجديدة سيعزز المركز مكانته على صعيد المنطقة والعالم.

وذكر أن مركزي القهوة والشاي يوفّران دعماً لوجستياً فعّالاً من حيث الكلفة، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك، مبيناً أن الخدمات الأساسية تشتمل على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، إضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

موقع فريد

وأفاد بن سليم، بأن دبي تحتل موقعاً فريداً يُمكّنها من خدمة الممر التجاري المهم بين الأسواق الناشئة لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، القريبة من المناطق المنتجة للقهوة في أفريقيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وقال إن مركز دبي للسلع المتعددة قام بتوسيع نطاق حزمة دعم الأعمال وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس عقب ردود الأفعال الإيجابية التي لمسها المركز في أوساط مجتمع الأعمال بدبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز أبريل الماضي، والتي تُعد أكبر حزمة حوافز للأعمال يطلقها المركز على مدار تاريخه، مشيراً إلى أن حزم الدعم تأتي بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال.

17000

واصل مركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من 2020 خدمة قاعدة أعضائه التي يبلغ عددها 17000 شركة، وقام بإطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الشركات في جميع المجالات. واستشرافاً للمستقبل، سيعمل المركز على تسريع استراتيجيته لربط الأسواق وجذب الشركات التي ستعزز الموجة التالية من النمو الاقتصادي للإمارة.

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