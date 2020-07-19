منطقة عجمان الحرة تطلق برنامج «حافز»

المصدر: (عجمان - البيان)

أطلقت «منطقة عجمان الحرة» برنامج المكافآت والتقدير «حافز»، في إطار تحفيز وتطوير فريق العمل باعتباره إحدى أبرز الأولويات الاستراتيجية للمنطقة الحرة.

ويندرج البرنامج الجديد في إطار منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج التحفيزية الموجهة للارتقاء بالكفاءات البشرية وتعزيز أداء القوى العاملة ضمن بيئة تنافسية تتسم بالإيجابية، بما يضمن رفع مستويات الإنتاجية ويحقق رضا وسعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

ونوّه المهندس علي بن توية السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، بأهمية البرنامج الجديد باعتباره مبادرة نوعية لتوسيع نطاق الدعم المعنوي الذي من شأنه تعزيز إنتاجية فريق العمل ضمن أجواء إيجابية ومحفزة على التنافسية والابتكار والتميّز، تماشياً مع توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، لافتاً إلى أنّ «حافز» يؤكد التزام المنطقة الحرة خلق بيئة عمل سعيدة ومُنتجة ومترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الازدهار والسعادة لفريق العمل والشركاء.

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