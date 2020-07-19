«سكاي» تطلق صندوق استثمار بـ 150 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «سكاي كاب إنفستمنت مانجمنت ليمتد»، شركة الخدمات المالية العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نيتها إطلاق منصة استثمارية فريدة من نوعها، تستهدف من خلالها العملاء الراغبين في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) في الأسواق الرئيسية الناشئة.

ويهدف البرنامج الاستثماري الجديد إلى تأسيس صندوق استثماري، بقيمة 150 مليون دولار، بحيث يؤسس لمنصة رائدة في طرح الأسهم الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية.

وأكد سايكات كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي كاب إنفستمنت مانجمنت ليمتد»، إن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية آخذة بالازدياد والنمو بشكل غير مسبوق، حيث اكتسبت الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال أهمية كبيرة.

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