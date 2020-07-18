«الفرسان» القابضة تتطلع إلى ما بعد كورونا بإدارة جديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مجلس إدارة مجموعة الفرسان القابضة عن تعيين سلطان محمد الكعبي رئيساً تنفيذياً للمجموعة خلفاً لخليفة الحميري الذي تولى إدارة الشركة في المرحلة الانتقالية السابقة.

في بيان صحفي أصدرته مجموعة الفرسان القابضة إن الكعبي يتمتع بخبرات إدارية واسعة وسجل حافل من النجاح والتميز في إدارة المشاريع الكبرى فضلاً عن درايته العميقة في كثير من مجالات المجموعة وعلى رأسها أنشطة منتجع الفرسان الرياضي الدولي، الأمر الذي سيمكنه من قيادة فريق مجموعة الفرسان القابضة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

كما يتمتع الكعبي ذو الخلفية العسكرية بالعديد من المهارات الشخصية التي تؤهله لتولي رئاسة فريق مجموعة الفرسان القابضة في المرحلة المقبلة والمضي بها نحو النجاح والتميز في مرحلة ما بعد كورونا.

وقال البيان إن مجلس الإدارة يتطلع إلى تحقيق نتائج استثنائية للمجموعة في مختلف أنشطتها العقارية والسياحية والترفيهية والخدمية وغيرها، معتبراً أن تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتداعياته السلبية خاصة على القطاعين الترفيهي والسياحي يوفر أيضاً فرصاً مثالية للنجاح والتقدم والتكيف لتقديم خدمات استثنائية قادرة على تحقيق توقعات العملاء وتلبية تطلعاتهم.

ويتبع مجموعة الفرسان القابضة العديد من الكيانات الاقتصادية والمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية، منها شركة الفرسان العقارية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وفندق ماريوت الفرسان وشركة الفرسان للضيافة، والفرسان لخدمات التبريد.

من جهته قال سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة إن المجموعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز تواجدها في السوق المحلية، خاصة في قطاعي السياحة والترفيه والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وترفيهية مميزة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: لدينا خطط واستراتيجيات للعمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين منتجع الفرسان الرياضي الدولي التابع للمجموعة ليكون منارة رياضية وترفيهية وسياحية مرموقة في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما سنعمل على تعزيز دورنا الإيجابي في القطاعات الأخرى التي تنشط بها الشركة وعلى رأسها القطاع العقاري.

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