العروض الترفيهية تزيد ألق وجاذبية «صيف دبي»

المصدر: دبي – البيان

عززت باقة العروض الترفيهية والتسويقية ألق «مفاجآت صيف دبي»، والتي تتواصل على مدار 7 أسابيع حافلة بالجوائز والعروض والفعاليات والترفيه والجوائز والسحوبات.

وتطلق الأجندة الحافلة بالفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية في أنحاء «دانة الدنيا» أجواءً رائعة للزوّار والمقيمين، وخاصة العائلات، حيث تلبي الفعاليات الفريدة كافة الأذواق.

وتتواصل العروض الكوميدية والموسيقية والمسرحية والتحديات الرياضية والمعارض الفنية وغيرها لتجمع العائلات والأصدقاء لقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالعروض الفنية والرياضية خلال «مفاجآت صيف دبي» مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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