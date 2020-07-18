نصائح لنشر الحيوية عبر المفروشات المنزلية

المصدر: دبي - البيان

قدم الخبراء في مؤسسة «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» عدداً من الخطوات البسيطة لنشر الحيوية والبهجة في المنزل، حيث يجب الاهتمام بمدخل المنزل، فهو أول ما تقع عليه الأعين يومياً، لهذا من المهم جعله دائماً مُفعماً بالدفء عن طريق وضع طاولة كونسول مع مرآة أنيقة، حيث تضاعف المرآة الإضاءة المنعكسة عليها وتجذب الأنظار إليها من الوهلة الأولى لترك انطباع بالترحاب.

كذلك فإن دمج بعض الوسائد مع فرش السرير أو على الأريكة ورغم أنها خطوة سهلة وبسيطة جداً إلا أنها مجدية بشكل كبير لتغيير المظهر العام لأي غرفة، فهي تخلق جواً جذّاباً، بالأخص إن تم اختيار ألوان جريئة أو وسادات ذات نقوش زاهية، ونوعية قماش الوسائد من شأنها إضافة لمعة وملمس ناعم مثل الحرير والمخمل.

ويمكن للإضاءة المثالية أن تبرز مساحات المنزل وتجعلها تبدو أكثر أناقة وتميزاً. ويمكن الاستعانة بثريا مصنوعة من الكريستال في غرفة المعيشة أو مصنوعة من المعدن بألوانه المتعددة (فضي، ذهبي، نحاسي)، الكريستال والمعدن قادرين على نشر الأضواء، وتتناثر من الإضاءة وتنعكس على أسطح الأثاث والديكورات لتجعلها تبدو أكثر جاذبية وأناقة، اختاري الإضاءة القوية أو المنخفضة حسب تفضيلاتك لتكون دائماً ملائمة.

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