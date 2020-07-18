منتجعات دبي.. فرصة لقضاء أوقات عائلية ممتعة وآمنة

المصدر: دبي – البيان

توفر دبي خيارات متعددة لقضاء عطلة عائلية ممتعة وآمنة مع تسارع وتيرة العودة للحياة الطبيعية، مع الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية الصحية.

وهناك بالفعل العديد من العروض الرائعة التي يقدمها عدد كبير من الفنادق والمنتجعات منها «ون آند أونلي رويال ميراج» الذي ينقسم إلى 3 مناطق مختلفة يكمل كلّ منها الآخر: «ذا بالاس وأربيان كورت وريزيدنس آند سبا»، ويعكس كلّ منها التصميم البديع والتراث العريق وكرَم الضيافة الذين تمتاز بهم المنطقة العربيّة.

كما يستحضر المنتجع الأساطير القديمة للمنطقة العربيّة التي تعانق أفق المدينة الحديث الممتد على طول دبي مارينا، جامعاً بين التقليديّ والعصريّ بمنتهى الانسيابية.

باقات خاصة

وقد أطلق منتجعا ون آند أونلي رويال ميراج وون آند أونلي جزيرة النخلة باقات خاصة مميزة لقضاء عطلةٍ مميزة للراغبين في ملاذ منعزل هذا الموسم. وسينعم الضيوف في منتجعَي ون آند أونلي بإقامةٍ مميزة بدءاً من الحدائق الغنّاء الفسيحة وشواطئ الرمال الذهبية الخاصة وصولاً إلى الأجنحة الأنيقة والفلل التي توفر أقصى درجات الخصوصية والخدمات المميزة. وتتصدر صحة الضيوف وسلامتهم وعافيتهم سلّم الأولويات في منتجعات ون آند أونلي.

ويقع منتجع ون آند أونلي رويال ميراج على شواطئ جميرا وعاود استقبال ضيوفه ليوفر لهم عطلة مميزة على شواطئ دبي.

ويمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الغرف والأجنحة وفيلا مع حديقة وحوض سباحة خاص وشرفات فسيحة مع إمكانية تسجيل وصول مبكر ومغادرة متأخرة مضمونة. ويحتضن المنتجع مساحاتٍ رحبة من الحدائق الغنّاء وشاطئاً خاصاً يمتدّ على مسافة كيلومتر واحد، كما يضمّ مطاعم دريفت بيتش كلوب وأو زون وذا جتي لاونج وذا دايننغ روم، حيث يقضي الضيوف أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء.

ويقع فندق ون آند أونلي جزيرة النخلة على طرف الهلال الغربي لنخلة جميرا، ويمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بملاذ حصري في جزيرة تخطف الأنفاس ويمكن الوصول إليه على متن القارب إلى مرسى المنتجع الخاص أو عبر طريقٍ متعرج.

وتوفر الأجنحة والفلل المعزولة مساحاتٍ رحبة وشاطئاً ذهبياً خاصاً كما تحتضن أحواض سباحة خاصة وتحيط بها حدائق منسّقة. ويشرف الشيف يانيك ألينو الحائز على نجوم ميشلان على مطاعم منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، وتشمل الخيارات مطعم 101 دايننغ المطلّ على الخليج العربي الساحرة ومطعم زيست الذي يقدم أفخر المأكولات العالمية.

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