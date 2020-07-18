«إتش بي» تدشّن برنامجاً لدعم نمو الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أزاحت شركة «إتش بي» أمس الستار عن برنامج «HP Amplify»، وهو الأول من نوعه لشركاء قنوات التوزيع على مستوى العالم، ويستهدف تعزيز نمو أعمال الشركاء والديناميكية وتقديم تجارب متسقة للعملاء النهائيين.

ويقدم البرنامج الذي تم تصميمه بناءً على هيكل واحد ومتكامل، رؤى وإمكانات وأدوات للتعاون اللازم لدفع النمو مع استمرار تطور التحول الرقمي وسلوكيات الشراء للعملاء. ومن المقرر أن يبدأ تفعيل البرنامج الجديد في الأول من نوفمبر 2020 بالنسبة للشركاء التجاريين، في الوقت الذي سيتم انتقاله إلى شركاء التجزئة في النصف الثاني لعام 2021.

تجارب

وقال كريستوف شيل، الرئيس التنفيذي التجاري لـ «إتش بي»: يتوقع المشتري اليوم تجارب مبسطة وآلية ومخصصة. ويتطلب تحقيق النجاح في هذه البيئة المتغيرة، التي تهيمن عليها البيانات كعملة جديدة، تحولاً مشتركاً للتواصل مع عملائنا كأفراد، وليس كأسواق.

وأضاف: إن أبرز ما يميز البرنامج ليس تسهيل الأمر على الشركاء للقيام بأعمال تجارية مع «إتش بي» فحسب، بل إنه يوفر للشركاء مساراً واضحاً لتجهيز أعمالهم والنجاح في بيئة اليوم وما بعدها، للاستفادة من الاتجاهات الناشئة ولعب دور مركزي في عملية الشراء المتطورة التي يقوم بها العملاء.

تفاعل

وبادر العملاء بتغيير طريقة بحثهم وشرائهم للتكنولوجيا بشكل كبير، وطريقة تفاعلهم مع العلامات التجارية، وشراء المزيد من المنتجات والخدمات من خلال القنوات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية والبوابات الشريكة والأسواق. وفي الوقت نفسه، تتقدم التكنولوجيا والتحول الرقمي بوتيرة مذهلة بينما تتحول نماذج الأعمال من المعاملات البسيطة التي تركز على بيع المنتجات إلى العلاقات التعاقدية.

فرصة

قالت لوسيانا بروجي، الرئيس العالمي لـ Route-to-Market في «إتش بي»: تحظى «إتش بي» وشركاؤها بفرصة هائلة لإعادة ابتكار الطريقة التي نمارس بها أعمالنا ومسارنا في السوق. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الفرص يتطلب التغلب على أوجه القصور في النظام، والممارسات القديمة وتبني نماذج الأعمال الجديدة.

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