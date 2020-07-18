خصومات على منتجات «ناتوزي إيطاليا»

المصدر: (دبي- البيان)

تقدم ناتوزي إيطاليا تخفيضات كبرى، خلال مفاجآت صيف دبي تشمل مجموعة واسعة من قطع الأثاث الإيطالي الفاخر.

وتوفر ناتوزي إيطاليا، التي تعتبر من أفخم العلامات التجارية للأثاث خصومات متنوعة لتلبية احتياجات المتسوقين، الذين يرغبون في الاستثمار في أثاث أنيق وفاخر تم تصنيعه وفقاً لأعلى درجات الجودة. وتتوفر الخصومات لغاية 29 أغسطس، لتمنح المتسوقين المزيد من الوقت لإضفاء مظهر متجدد على منازلهم.

وتقدم ناتوزي إيطاليا خلال مفاجآت صيف دبي مجموعة كبيرة من الأثاث المتميز لغرف المعيشة وتناول الطعام وغرف النوم، بما يتيح للمتسوقين فرصاً متعددة لاستكشاف العديد من التصاميم والخيارات لمنزل رائع الجمال.

ويمكن الاختيار من تشكيلة واسعة من الأثاث الفاخر بأسعار مخفضة في إحدى صالات عرض ناتوزي في دبي وأبوظبي:

- ناتوزي، شارع الشيخ زايد بين التقاطع الثاني والثالث، دبي.

- ناتوزي، بالقرب من جسر آل مكتوم، شارع أم هرير، دبي

- ناتوزي، برج لاندمارك، أبوظبي.

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