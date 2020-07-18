جمارك دبي تُنجز برنامج تقييم المفتشين

المصدر: (دبي - البيان)

أكملت جمارك دبي، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، المراحل النهائية لبرنامج تقييم المفتشين (نظام القدرة الإلكتروني)، حيث شارك في البرنامج 164 ضابط تفتيش، وحقق البرنامج نسبة سعادة بلغت 97 %.

وبادرت جمارك دبي بوضع خطة عمل مُفصلة لتفعيل استشراف المستقبل في مهنة التفتيش الجمركي، حيث أطلقت الدائرة في وقتٍ سابق مبادرة لتقييم وتطوير قدرات المفتشين، بهدف التعرف على كافة التطورات التي تطرأ على مهنة التفتيش الجمركي لتكون جمارك دبي سباقة في تطوير مهارات موظفيها، إذ تعمل الدائرة على التطوير والتحسين المستمر باستخدام أحدث التقنيات الذكية في العمل لحماية أمن واقتصاد إمارة دبي، ولدعم رؤيتها في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة من خلال الالتزام والتسهيل مع استخدام الأجهزة المتطورة الداعمة للعمل الجمركي.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي (مُكلف)، إن تفعيل برنامج نظام القدرة الإلكتروني يدعم منظومة العمل الجمركي في دبي والتي بدورها تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

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