«بلاك روك» تحقّق أرباحاً خلال الربع الثاني

المصدر: (نيويورك - البيان)

سجلت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم «بلاك روك» أرباحاً بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني، بعدما عزز ارتفاع سوق الأسهم الأصول الخاضعة لإدارتها، وبالتالي زادت إيرادات المجموعة من الرسوم.

وارتفع ربح المجموعة للسهم الواحد إلى 7.85 دولارات وفقاً للأساس المعدل، متجاوزاً توقعات المحللين، وارتفعت الأصول الخاضعة لإدارتها 13% مقارنة بالربع الأول عند 7.3 تريليونات دولار، بعد التراجع الكبير المسجل أوائل هذا العام.

وارتفعت الإيرادات 3% إلى 3.6 مليارات دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وزادت إيرادات الرسوم 2% على أساس سنوي.

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