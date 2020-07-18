الإمارات ضمن الدول قليلة المخاطر بعد «كوفيد19»

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت «كونترول ريسكس» دولة الإمارات في فئة الدول المتعرضة لمخاطر قليلة، في المجالين الاقتصادي والأمني، وفقاً لإصدارها الخاص الذي أطلقته حديثاً من «خريطة المخاطر»، والذي يعد بمثابة تصنيفها السنوي للمخاطر الاقتصادية والأمنية في مختلف دول العالم وحمل الإصدار عنوان «خريطة المخاطر 2020»، وقد أطلقته الشركة البريطانية المتخصصة في تصنيف المخاطر كإصدار خاص قبل موعده المعتاد بعد تفشي فيروس «كورونا».

وصنّف الإصدار المخاطر الاقتصادية في الإمارات هذا العام عند الدرجة 3.4، وهي أدنى درجة في فئة المخاطر القليلة. وتنقسم فئات المخاطر وفقاً للسياسة التصنيفية التي تنتهجها «كونترول ريسكس» إلى فئات المخاطر القليلة للغاية وهي تبدأ من 1.7 درجة وحتى 3.3 درجات وفئة المخاطر القليلة من 3.4 إلى 4.9 درجات وفئة المخاطر المتوسطة من 5 إلى 6.6 درجات وفئة المخاطر المرتفعة من 6.7 إلى 8.3 درجات وفئة المخاطر الشديدة من 8.4 إلى 10 درجات.

كما صُنّفت الإمارات في فئة المخاطر القليلة أيضاً في المجال الأمني وفقاً لنفس الإصدار.

وفي سياق متصل، بثت «كونترول ريسكس» عبر موقعها الشبكي مدونة صوتية مع مجموعة من خبرائها المتخصصين في الشرق الأوسط، للتعليق على نتائج إصدار هذا العام من خريطة المخاطر العالمية.

وأشار الخبراء إلى تدني نسبة المخاطر، سواء الاقتصادية أو الأمنية، في الإمارات رغم حدة الأزمة الناجمة عن «كوفيد19» وصعوبة تأثيرها على الدولة، كما هو الحال في غالبية دول العالم.

وأوضح الخبراء أن التدني في فئة المخاطر يُعزى بالأساس إلى سرعة تجاوب الإمارات مع الحدث وتعاملها الفوري وبكفاءة عالية وتدابير فعالة مع التداعيات الناجمة عن تفشي الجائحة، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز