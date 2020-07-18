الإمارات الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في مؤشر مهارات الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد مؤشر المهارات العالمية 2020 أن موقع الإمارات كمركز عالمي لمواهب الأعمال يبرز في الأعمال التجارية والتكنولوجيا موضحاً أن مكانة الدولة كقائد أعمال إقليمي تترسخ عالمياً.

وأوضح أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين 60 دولة والصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مهارات الأعمال، بعد كل من سويسرا والنمسا والدنمارك وفنلندا متقدمة على النرويج وألمانيا وبلجيكا وروسيا وسنغافورة والسويد وحلّت في المركز 30 عالمياً في مؤشر التنافسية في التكنولوجيا

ووفقاً للمؤشر الصادر أمس عن منصة «كورسيرا» الرائدة عبر الإنترنت فإن مهارات الإدارة والتسويق والمبيعات في الإمارات كلها متطورة ويعد اقتصادها الثاني في المنطقة بعد السعودية وأن الحكومة وضعت تنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. وأوضح أن البلدان التي لديها معدلات مشاركة عالية في القوى العاملة هي أيضاً تلك التي تتمتع بكفاءات مهارة عالية لافتاً إلى أهمية المهارات لجودة العمالة المستدامة.

وتشير بيانات المنصة التعلمية العالمية إلى أن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة عبر أبعاد متعددة ( رقمية واقتصادية وتعليم ) هي البلدان ذات المهارات العالية حيث تشهد البلدان ذات الكفاءات العالية في المهارات عوائد أكبر للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

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