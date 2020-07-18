دبي ضمن أكثر المدن حيوية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر موقع «ترافيل لينس» في تقرير حديث أن اسم دبي الوجهة السياحية العالمية لطالما ارتبط بأسلوب حياة الإمارة الراقي ومجمعاتها الفندقية الفاخرة ومنتجعاتها الباهرة، وبطبيعة الحال برج خليفة الشهير، بل وأكثر من ذلك بكثير، لكن قصة نمو المدينة لم تكن أقل من أسطورية.

وأضاف التقرير أن دبي استفادت من موقعها المتقدم كمدينة ساحلية وقرية للصيد، وشهدت جهوداً مركزة لتطوير صناعة سياحية واسعة النطاق امتزجت بالتراث الثري للمنطقة، ما أدى إلى تطوير واحدة من أكثر المدن حيوية في العالم.

وأكد التقرير على الطابع العالمي للمدينة من خلال تميزها بمزيج من أسلوب الحياة العالمي فائق المعاصرة والتراث العربي الأصيل، قائلاً إنها تضج بالكثير لتقدمه. فهي تعج بكل شيء من أنشطة المغامرات مثل منطاد الهواء الساخن والقفز بالمظلات ورحلات السفاري الصحراوية إلى التسوق في مراكز التسوق الحديثة والمأكولات العالمية الشهية.

وأبرز التقرير عدداً من الأنشطة التي تزخر بها المدينة ومن ضمنها الاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية، حيث تعتبر دبي -حسب وصفه- مساحة ضخمة لعشاق المغامرات.

مضيفاً أن الوصول إلى رمال الصحراء في سيارة الدفع الرباعي الرهيبة هو المكان الذي تبدأ فيه المتعة. ووسط الرمال يكمن الانغماس اللعب على الكثبان الرملية ونثر الرمال وركوب الدراجات الرباعية ورحلات السفاري على ظهور جمال الصحراء.

وأضاف أن دبي تعتبر واحة للمتسوّقين، وتعكس حقيقة أن المدينة لديها مهرجان كامل مخصص للتسوق، حيث يجذب مهرجان دبي للتسوّق الملايين من الناس من أنحاء العالم ويشتهر بفرص التسوّق التي لا نهاية لها.

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