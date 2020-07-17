"أمازون" يكشف عن أضخم التخفيضات في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن موقع أمازون اليوم الجمعة عزمه على إطلاق النسخة الخامسة من تخفيضات 'كلّ ما تتمناه'، أضخم عروضه لموسم الصيف، في الإمارات. وسيحظى عملاء أمازون في جميع أنحاء الدولة بفرصة الحصول على تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات المختارة، بين 21 و23 يوليو الجاري. وسيستمتع عملاء أمازون بمجموعة من الأسعار التنافسية وخدمات التوصيل السريعة على منتجات تشمل أكثر من 25 فئة، كالأزياء والمستلزمات المنزلية والمواد الاستهلاكية والإلكترونيات وغيرها الكثير.

تم تخصيص العروض بشكل حصري لتلبية رغبة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بالمنتجات والعلامات التجارية التي يترقّبونها ووفورات كبيرة، بما في ذلك فاين وجونسون وسامسونج ومايكروسوفت ولوجيتيك وبلاك أند ديكر وفيليبس وغيرها الكثير. وتتيح أمازون تخفيضات مجزية على مجموعة من الأجهزة التي تتضمن كاميرات كيندل بيبروايت رينج سيكوريتي. ويمكن للعملاء تصفح الباقة المتنوعة من العروض المتوفرة بشكل مباشر عبر Amazon.ae أو من خلال تطبيق أمازون.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نُطلق النسخة الخامسة من عروض تخفيضات 'كلّ ما تتمناه' على أمازون، لا سيّما بعد الإقبال الكبير الذي شهدته على مدى الأعوام القليلة الماضية. ويقدم Amazon.ae لعملائنا فرصة الحصول على مجموعة واسعة من العروض المميّزة، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريعة والموثوقة".

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