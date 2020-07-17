دبي وأبوظبي ضمن أفضل 9 وجهات للسياحة العلاجية

المصدر: (دبي- البيان)

عززت دبي وأبوظبي مكانتهما ضمن أفضل 9 وجهات للسياحة العلاجية عالمياً.

واحتلت الإمارتان المرتبتين السادسة والثامنة عالمياً، ضمن مؤشر السياحة العلاجية 2020-21 لأبرز 9 وجهات السياحة العلاجية في العالم، وتضمن الترتيب كندا، سنغافورة، اليابان، إسبانيا، المملكة المتحدة، دبي، كوستا ريكا، أبوظبي والهند.

ويصنّف مؤشر السياحة الطبية انطباعات الأمريكيين عن الــ 46 وجهة دولية للرعاية العلاجية، التي توفر نظرة ثاقبة حول كيفية نظر المستهلكين إلى 41 معياراً ضمن 3 أبعاد بما في ذلك صناعة السياحة العلاجية وجاذبية الوجهة وجودة الرعاية.

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