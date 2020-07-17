4.7 مليارات درهم تحويلات عبر «الدفع الفوري» في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

أظهر نظام الدفع الفوري (IPI) الذي دشنه مصرف الإمارات المركزي اعتباراً من النصف الثاني من 2019 نجاحاً كبيراً في إتمام المدفوعات النقدية عبر البنوك داخل الدولة في غضون دقيقة واحدة فقط، الأمر الذي عزز من الإنجازات التي حققها المصرف في مجال تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الرقمية.

وكشفت أحدث إحصائيات عن مصرف الإمارات المركزي أن عدد عمليات التحويل المالي التي تمت من خلال نظام الدفع السريع وصلت إلى 1.9 مليون معاملة بقيمة 4.7 مليارات درهم منذ بدء العمل بالنظام في يونيو 2019 حيث لم يستغرق تنفيذ كل عملية سوى دقيقة واحدة.

وطلب المركزي قبل تطبيق نظام الدفع الفوري العام الماضي من البنوك في الدولة تعديل أنظمتها لتسريع تحويل الأموال التي لا تزيد على 10 آلاف درهم بحيث لا تستغرق مدة التحويل سوى 60 ثانية من يوليو من العام ذاته.

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