الفلل تقفز بمبيعات «نخيل» إلى 600 مليون في 4 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «نخيل» بيع نحو 250 عقاراً بقيمة تجاوز 600 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الماضية بدعم ارتفاع الطلب على الفلل السكنية الجاهزة للسكن.

وتصدرت فلل «نخيل» للعائلات في «ند الشبا» قائمة المشترين حيث تم طرح المرحلة الثالثة التي تضم فللاً جاهزة بعد أن تم بيع المرحلتين الأولى والثانية في يونيو وارتفع عدد الفلل التي باعتها الشركة في «ند الشبا» إلى 205 فلل.

وارتفع الطلب على الفلل في «الفرجان» وتم بيع 36 فيلا جاهزة منذ مارس. وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة : يتطلع المستثمرون للحصول على منازل جاهزة للسكن بجودة عالية حيث وجدوا أن الفرصة سانحة أمامهم لترقية مساكنهم مع العروض والأسعار الجذابة.

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