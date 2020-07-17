«عزيزي» تخطّط لإطلاق مشروع السينما الخارجية في «ريفيرا»

المصدر: دبي- البيان

تخطط «عزيزي للتطوير العقاري» لإطلاق سينما خارجية في أحد أهم مشاريعها «ريفيرا»، الكائن بمدينة محمد بن راشد.

ويمكن للسينما المقرر افتتاحها بنهاية العام الجاري، استيعاب ما يزيد على 25 سيارة.

وحرصاً على الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي، سيسمح بوجود شخصين فقط لكل سيارة خلال العروض، التي ستقدم مجموعة متنوعة من الأفلام، ما يضمن لها استقطاب طيف متنوع من العملاء لزيارة ريفيرا، والاستمتاع بهذه التجربة الترفيهية المتميزة.

ومن شأن هذا المشروع أن يجعل من «عزيزي» أول مطور في الدولة يقوم بإنشاء سينما خارجية داخل مجمع سكني، وتوفير الترفيه والاسترخاء على مقربة من السكان، إلى جانب دعوة الآخرين للاستمتاع بالعروض.

وقال نعمة خوجاسته، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في «عزيزي»: نعتقد أنه يتعين على المطورين الحرص على الابتكار، وإضافة المزيد من المزايا إلى عروضهم، التي تشجع على إطلاق الأنشطة المجتمعية، وتجمع بين السكان والمجتمع ككل. وعلاوة على ذلك، ستضمن هذه الأنشطة تحقيق المزيد من العائد على الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين.

ونتواصل الآن مع عدد من الموردين لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرائع. ويعتبر ريفيرا مجمعاً رئيسياً للشركة في قلب مدينة محمد بن راشد بدبي، ويضم أكثر من 16,000 وحدة سكنية في 71 مبنى متوسط الارتفاع، وتطل على بوليفارد واسع لمحلات التجزئة، والممشى على القناة حيث تنتشر المطاعم والمقاهي ومحلات المحلات الحرفية، و«لو جاردين»، وهي منطقة اجتماعية تزدان بالمسطحات الخضراء.

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