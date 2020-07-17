13.6 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 13.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 455 مبايعة بقيمة 933.73 مليون درهم، منها 124 مبايعة للأراضي بقيمة 518.68 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بـ 415.04 مليونا.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول ومبايعة بقيمة 27 مليونا بمنطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم والثالثة برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 62 مليونا.

رهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 12.11 مليار درهم منها 149 رهن أراض بقيمة 11.85 مليار درهم و135 رهن فلل وشقق بقيمة 258.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليار درهم ورهن في منطقة السطوة بقيمة 200 مليون درهم.

ويعد ذلك انعكاسًا للقوة والثقة الذي يتمتع بها النظام المصرفي المحلي، فضلاً عن قدرته المتواصلة لضخ السيولة في السوق العقاري. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 570.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 80 مليون درهم وهبة في منطقة البدع بقيمة 70 مليونا.

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