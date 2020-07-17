«إمكان» تفتتح شقة عرض لمجمع «بيكسل»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «إمكان»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها افتتاح شقة العرض النموذجية في مجتمع «بيكسل» ضمن مركز المبيعات في مشروع «ميكرز ديستركت» المطل على الواجهة البحرية.

والذي تم افتتاحه مؤخراً، لتتيح للراغبين بشراء منزل مميز في الإمارات فرصة زيارة المشروع الجديد والتعرف على شققه. ويقع مشروع «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي، وهو مجمع سكني متعدد الاستخدامات. وقال وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: يسرنا الإعلان عن افتتاح شقة العرض النموذجية، وندعو جميع الراغبين لزيارة مركز المبيعات للتعرف بأنفسهم على العناصر التي يمتاز بها مشروع «بيكسل» ومرافقه المتطورة وجودة مبانيه.

ولدى اكتماله، سيحتضن مشروع «بيكسل» 525 شقة تتنوع بين الاستوديو إلى الشقق من أربع غرف نوم. وسيحتضن المشروع متعدد الاستخدامات وحدات مكتبية متكاملة ومتاجر البيع بالتجزئة ومقاهي ومطاعم في الطابق الأرضي، إضافة إلى مساحة المشاة المركزية التي توفر مكاناً متميزاً ونابضاً بالحيوية لمزاولة العمل والتفاعل الاجتماعي.

وتعمل «إمكان» في الوقت الراهن على استكمال مختلف المناطق الاجتماعية العامة في مشروع «بيكسل». ويرتكز المجمع السكني على ساحة المشاة، والتي تتبنى مفهوم «تحفيز السكان على المشي» والتفاعل مع محيطهم الاجتماعي ومقابلة جيرانهم وتعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية.

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