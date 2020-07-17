600 مليون مبيعات عقارات «نخيل» في 4 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري بيع نحو 250 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 600 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الماضية نظراً لارتفاع الطلب على الفلل السكنية الجاهزة للسكن.

وتصدرت فلل «نخيل» المخصصة للعائلات في «ند الشبا» قائمة المبيعات، حيث تم طرح المرحلة الثالثة التي تضم فللاً جاهزة للسكن وذلك بعد بيع المرحلتين الأولى والثانية في يونيو. ووصل عدد الفلل التي قامت «نخيل» ببيعها في مجتمع «ند الشبا» لحد الآن إلى 205 فلل، ومن المقرر افتتاح مركز التجزئة والترفيه المجتمعي في الربع الأول 2021.

كما شهدت «نخيل» أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل في «الفرجان»، حيث تم بيع 36 فيلا جاهزة للسكن منذ شهر مارس الماضي، ولم يتبق سوى عدد قليل من الفلل الواقعة في أحدث المراحل المكتملة.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: الأرقام تتحدث عن نفسها. يتطلع المستثمرون للحصول على منازل جاهزة للسكن بجودة عالية، حيث وجدوا أن الفرصة سانحة أمامهم لترقية وتوسيع مساكنهم مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأوضح كاظم: بعد الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية من «فلل ند الشبا»، نقوم الآن بعمليات البيع للمرحلة الثالثة بشكل يومي، وسنقوم بطرح المزيد من المنازل الجاهزة للسكن طوال العام، حيث شملت قائمة عملائنا على عدد متنامٍ من المشترين لأول مرة فضلاً عن زيادة في عدد النساء المستثمرات.

وأضاف كاظم: «تأتي المبيعات النشطة والقوية التي تم تحقيقها بالرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد 19 لتعكس ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي وبمشاريع وعلامة «نخيل».

وتعتبر «ند الشبا» واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي لدى المواطنين، وتحظى بشعبية لدى الجيل الجديد من المواطنين نظراً للروابط الأسرية ورغبتهم في أن يكونوا في نفس المنطقة وبالقرب من أقاربهم، كما استقطبت «ند الشبا» المستثمرين من مناطق أخرى من الدولة. وأحد هؤلاء المستثمرين، وهو جمعة الكعبي، مواطن من العين، اشترى فيلا في «ند الشبا» نظراً لحجمها وموقعها والمرافق القريبة منها.

وقال: كرجل أعمال لدي أعمالي التجارية الخاصة في جميع إمارات الدولة، وكنت بحاجة إلى مقر عندما أكون متواجداً في إمارة دبي. تعتبر الفيلا في «ند الشبا»، أول عقار أتملكه في إمارة دبي، وهي تلبي تماماً جميع احتياجاتي، لما تتميز به من جودة في البناء، ومساحات واسعة للمعيشة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يوفر لي سهولة الوصول لأعمالي التجارية.

واستقطبت «ند الشبا» أيضاً مستثمرة أخرى هي سارة السويدي، البالغة من العمر 31 عاماً، والتي قامت بشراء فيلا نظراً لموقعها الهادئ، وعلقت قائلة: كنت أتطلع لشراء منزل ووقع اختياري على «فلل ند الشبا» بعد أن قمت بزيارة أصدقاء من القاطنين في نفس المجتمع، حيث جذبني هدوء المنطقة وأدركت أنها هي المكان المناسب لذلك.

ويقع مجتمع «فلل ند الشبا» بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بعد خطوات من أفضل المدارس العالمية، ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي والعديد من المعالم الأخرى. وتتوفر الفلل الفاخرة المكونة من 4 و5 غرف في مجتمع «نخيل» السكني المسور«ند الشبا» حصرياً للمستثمرين من مواطني الإمارات ودول التعاون.

فلل الفرجان

الفلل الجاهزة للسكن المكونة من 3 و4 غرف نوم في «الفرجان» تتوفر للسكن لجميع المستثمرين. وتعتبر«الفرجان» من أسرع المجتمعات السكنية نمواً بدبي، وتضم مركزاً مجتمعياً للتسوق «بافيليون» خاصا بها ونادياً مجتمعياً للرياضة والترفيه وتقع على مسافة قريبة من «ابن بطوطة مول».

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