الإمارات تترأس اجتماع وكلاء اتصالات «التعاون»

المصدر: (دبي- البيان)

ترأست الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع منها مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، ودراسة تخفيض تكلفة الربط البيني بين دول المجلس.

وفي كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الاجتماع، قال المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات: يأتي الاجتماع في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدّت من حركة البشر، وعطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس القيام بها، الأمر الذي استوجب ويستوجب مراجعة شاملة للخطط والمشاريع والبرامج والاستراتيجيات.

وإذا كانت الأوبئة من الأمور التي تحدث من وقت لآخر في التاريخ البشري منذ الأزل، فإن الاتصالات تدخل اليوم كمؤثر حيوي في المعركة من أجل الحياة. وعشنا جميعاً، وما زلنا نعيش، هذا الانتقال الكبير نحو الفضاء الافتراضي كنوع من التكيّف مع الأزمات، فحولنا اهتمامنا إلى التواصل عبر القنوات الرقمية، وطبقنا العمل عن بعد، والتعليم عن بعد وكذلك الأمر بالنسبة لأنشطة الشراء والبيع.

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