«زوهو» تطرح حلاً يدعم الشركات الصغيرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، ومقرّها دبي، أمس إطلاق «بيغين»، وهو حلّ برمجي جديد لإدارة علاقات العملاء مرتكز على تدفقات المبيعات تم تصميمه بشكل خاص دعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في الإمارات.

وقال حيدر نظام، رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الشركات الصغيرة عصب مجتمعاتنا ومع تنامي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال الآن أكثر من أي وقت مضى، فإننا نسعى إلى تزويدهم بتكنولوجيا عالمية المستوى لإدارة علاقات العملاء بسعر معقول للغاية». وتابع: «لقد ابتكرنا حلّ «بيغين» من أجل مساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق أقصى قدر من النمو مع أدنى منحنى تعلّم.

يمكن للشركات الصغيرة الآن الانتقال إلى برنامج لإدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ويتيح لهم التركيز على تنمية وبناء علاقات أقوى مع العملاء». وحال فاق نمو الشركات قدرات حلّ «بيغين»، فإنه يمكنها الترقية إلى نظام «إدارة علاقات العملاء من «زوهو» بسهولة. ويدعم «بيغين» 26 لغة، بما في ذلك العربية.

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