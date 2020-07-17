غرفة دبي توعي الشركات بالتواصل الفعّال لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال أخيراً ندوة إلكترونية بعنوان «إعادة التواصل مع الأطراف المعنية خلال فترة «كوفيد 19»: أهمية التواصل وكيف تقوم به بطريقة صحيحة؟»، وذلك بمشاركة أكثر من 70 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص. وجاء تنظيم الندوة في إطار مبادرة مركز أخلاقيات الأعمال بتنظيم سلسلة ورش مفتوحة لمناقشة المسائل ذات العلاقة بممارسات الشركات المستدامة خلال أزمة «كوفيد 19».

متحدثون

وشملت قائمة المتحدثين البروفيسور تازيب رجواني، بروفيسور الاستراتيجية والأعمال الدولية في كلية سوراي للأعمال بجامعة سوراي، وهاني رضوان، مدير الحاضنات في شركة كوكاكولا الشرق الأوسط، ومنصور حجار، المدير القطري لمجموعة شلهوب في الإمارات والهند، في حين أدار الندوة الإلكترونية الدكتور كامل ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية قيام الشركات في الفترة الحالية المرتبطة بـ«كوفيد 19» بإعادة تقييم نماذج أعمالها لضمان الاستمرارية عن طريق اعتماد استراتيجيات متنوعة أبرزها التواصل الفعّال مع كل الأطراف المعنية الخارجية بعمل الشركة من عملاء وموردين وموزعين ومجتمعات محلية.

توصيات

قدم المتحدثون عدداً من التوصيات التي شملت الحاجة إلى اعتماد الشفافية والثبات وتطبيق خطة تواصل هادفة للمحافظة على التزام الأطراف المعنية، واتخاذ قرارات وإجراءات سريعة لمواكبة بيئة الأعمال سريعة التغيير، واستخدام منصات هجينة رقمية وملموسة للتفاعل والتواصل مع المعنيين، واعتماد قرارات مبنية على البيانات وعقد شراكات وتعاون مع شركاء وحتى منافسين لإيجاد حلول للتحديات التي فرضها «كوفيد 19».

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