«فيريتاس»: منهجية أكثر ذكاءً لحماية البيانات

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد جوني كرم، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز أنه نتيجةً للنمو المتسارع الذي تشهده البيانات في المنطقة، يجب اتباع منهجية استراتيجية أكثر ذكاءً لإدارة البيانات وحمايتها. ولا يمكن حماية ما لا يمكن رؤيته، لذلك تُعد إمكانية رؤية البيانات أمراً جوهرياً لحمايتها.

وأوضح أن دبي تطبق استراتيجية متميزة تتعلق بالمدينة الذكية، وقائمة على البيانات. كما أطلقت عدة مبادرات ذات صلة مما يعزز من مكانتها كمدينة المستقبل. ويمثّل إطلاق مؤشر دبي للأمن الإلكتروني تأكيداً للرؤية السبّاقة التي تتمتع بها المدينة من حيث جهودها لحماية المعلومات الحساسة التي تشمل بيانات المقيمين وتحقيق المرونة الإلكترونية.

وأضاف: على المؤسسات التركيز على ثلاثة عناصر أساسية، وهي الحماية والكشف والاسترداد، كما يجب اعتماد قاعدة 3-2-1، التي تنص على تخزين نسختين من البيانات على وسائط تخزين مختلفة وتخزين نسخة غير متصلة بالشبكة خارج موقع العمل.

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