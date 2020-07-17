منصة «سايبر ستارت غِيم» لتأهيل جيل جديد من خبراء الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني إطلاق «منصة سايبر ستارت غِيم» للطلاب والشباب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المنصة تجربة تعلّمية بأسلوب الألعاب، يمكن استخدامها في المدارس والجامعات على مدار السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية من المنزل.

وصممت هذه المنصة التي تتوفر 100% عبر الإنترنت لتعليم مفاهيم الأمن السيبراني المعقدة وتشجيع الاكتشاف والتحقيق الذاتي بدلاً من أساليب التعلم التقليدية. ويمكن للطلاب لعب أكثر من 200 تحدٍّ ليكونوا هم من يختار أسلوب التعلّم ووتيرة التدريب التي تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم.

استطلاع

ووفقاً لنتائج الأبحاث المنشورة في تقرير بعنوان: "استطلاع سانز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: جيل الإنترنت والأمن السيبراني"، والذي شمل أفراداً بين عمر 14 – 18 عاماً في سبع دول بالشرق الأوسط وأوروبا، فإن اختيار تقنية المعلومات (بما في ذلك الأمن السيبراني) هو المسار المهني الأكثر اختياراً في كل من السعودية والإمارات (بنسبة 47% و46% على الترتيب).

ومن بين الطلاب المهتمين بالعمل في مسار مهني بقطاع تقنية المعلومات، أعرب 49% عن اهتمامهم بشكل خاص بالأمن السيبراني ضمن عينة الطلاب من المنطقة بأكملها، حيث تصدرّت السعودية والإمارات كذلك بنسبة 63% و58% على التوالي.

ارتفاع الوعي

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: يستمر بقاء الشباب وعائلاتهم حول العالم في المنازل، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات، في الوقت الذي تزداد فيه أنشطة المجرمين السيبرانيين واستخدامهم لتقنيات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية لإغراء مستخدمي الإنترنت لزيارة المواقع الخبيثة، بحيث يصبحون ضحايا محتملين لهجمات طلب الفدية.

وفي هذه المرحلة، تعد سايبر ستارت غيم المنصة الأنسب والأفضل لتعزيز الوعي بمهارات الأمن السيبراني لدى الشباب ممن قد يواجهون تلك التهديدات عند استخدام أجهزتهم أو في المرحلة التالية من مسيرتهم المهنية والدراسية. ونلاحظ ارتفاع مستوى الوعي بشكل خاص بين الشباب في الإمارات والسعودية.

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