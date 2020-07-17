«آي إف إس»: تَحوُّل في الخدمات الميدانية

المصدر: (دبي - البيان)

أدرجت آي إف إس، الشركة العالمية للتطبيقات المؤسسية، ضمن أحدث قوائم المربع السحري لغارتنر لإدارة الخدمات الميدانية بمرتبة القيادة، في شهادة على تميز استراتيجيتها الطويلة الأمد للاستثمار في المنتجات والتركيز الدقيق على العملاء.

ويذكر أن آي إف إس أدرجت في كل قوائم المربع السحري لغارتنر لإدارة الخدمات الميدانية بذات المرتبة منذ عام 2014. وترى آي إف إس أن عام 2019 شهد مزيداً من التحول في مجال إدارة الخدمات الميدانية، حيث أنجزت الشركة خلاله الاستحواذ على أستيا إنترناشونال، فيما تمكنت من تنمية أعمالها للخدمات الميدانية بنسبة 51% مقارنة بالعام 2018.

كما رحبت الشركة بعدد كبير من العملاء الجدد للاستفادة من إدارتها للخدمات، وقالت مارن مارتن، رئيسة إدارة الخدمات لدى آي إف إس: واصلنا على مدى السنوات الماضية استثماراتنا المكثفة في أعمال إدارة الخدمات وإضافة المزيد من الموارد لدخول الأسواق وابتكار المنتجات والتنفيذ والدعم والخبرات.

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