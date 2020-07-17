ورشة لإلحاق البنوك السعودية بمنصة «بنى»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة بالسعودية بالمنصة، يشارك فيها كبار المسؤولين من جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة.

وتتيح منصة «بنى» للمدفوعات العربية، خدمات مميزة للبنوك السعودية لتسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وتخفيض كلفتها، في ضوء الدور الذي تلعبه المملكة في النشاط الاقتصادي والاستثماري والمالي في المنطقة العربية.

ففي عام 2018، بلغ عدد عمليات المدفوعات المتداولة بين الدول العربية والمملكة أكثر من 2.7 مليون معاملة بقيمة إجمالية تزيد على 2 تريليون دولار، لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة.

وتناقش ورشة العمل عملية إلحاق البنوك العاملة في السعودية في منصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، كما تتطرق إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

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