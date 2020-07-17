تعزيز التعاون بين «أبوظبي للجودة» و«السعودية للمواصفات»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات المطابقة والمواصفات بما يعزز من البنية التحتية للجودة والمطابقة في البلدين دعماً لمنظومة الاقتصاد المشترك وشركات القطاع الخاص السعودية والإماراتية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم البرامج والمبادرات التي ينفذها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومشاركة النتائج المحققة على أرض الواقع والتي كان لها قيمة مضافة كبيرة في تطوير وتنمية البنية التحتية للجودة والمطابقة في البلدين.

علاقات

وأكد هلال الكعبي حرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مستعرضاً إنجازات وخدمات المجلس في مجالات المواصفات والمطابقة والفحص المخبري ودور معهد الإمارات للمترولوجيا في تعزيز المرجعية الوطنية لدولة الإمارات في القياس من خلال تقديم خدمات المعايرة والاستشارة والمقارنات البينية والتدريب والتأهيل.

وأشار إلى دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في ضمان تحقيق التجارة العادلة على مستوى إمارة أبوظبي من خلال إخضاع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة.

تبادل خبرات

أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في مجالات المطابقة والمواصفات والجودة بما يدفع نحو التكامل بين المجلس والهيئة للإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبني مشاريع مشتركة تسهم في تطوير البنية التحتية للمطابقة والمواصفات للبلدين.

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