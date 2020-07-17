«ترانسجارد» تُعزز مكانتها في الخدمات المصرفية

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت مجموعة «ترانسجارد»، المزود لحلول دعم الأعمال، التزامها بتعزيز مكانتها في قطاعات التمويل، والخدمات المصرفية، والخدمات الحكومية.

وكشفت المجموعة في هذا الصدد عن انضمام سعيد المرزوقي إليها في منصب مدير أول جديد لإدارة الاستراتيجيات والمبيعات بالمجموعة.

وينضم المرزوقي إلى مجموعة «ترانسجارد» قادماً من «نور بنك»، حيث شغل فيه منصب نائب الرئيس، ورئيس المبيعات المؤسسية لقسم مبيعات الخزينة لمدة عامين. وكان المرزوقي، الذي تخرج في معهد لندن للخدمات المصرفية والمالية، قد شغل سابقاً منصب مدير مبيعات الأسواق العالمية لمدة زادت عن ثلاث سنوات في بنك أبوظبي الوطني.

كما يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الأصول العالمية، وتوزيع منتجات الأسواق العالمية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمؤسسات المالية العالمية.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترانسجارد»: يُعد تعيين المرزوقي مكسباً استراتيجياً، حيث إنه يمتلك ثروة من الخبرات، التي تعزز منصبه الجديد، وإن فهمه الاستثنائي للمؤسسات المالية والمكاتب الحكومية على مستوى الإمارات يُمهد الطريق بالفعل للمرحلة المقبلة، من علاقاتنا مع هذه المؤسسات الحيوية.

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