6 أسابيع من التسلية العائلية في "ذي بوينت" ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد "ذي بوينت" في "نخلة جميرا" لستة أسابيع من التسلية العائلية والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما فيها عروض الألعاب النارية المذهلة على مدار ثلاث ليالي ضمن الاحتفالات "بمفاجآت صيف دبي 2020".

و يشتهر "ذي بوينت" بأجوائه الرائعة وخياراته المتنوعة من المأكولات العالمية، ويقدم لزواره عروض "اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً" من 12 ولغاية 18 يوليو، إلى جانب مهرجان الألعاب النارية الليلية الرائعة من 16 ولغاية 18 يوليو.

ويستضيف "ذي بوينت" أيضاً مجموعة من العروض الموسيقية كل خميس وجمعة وسبت خلال "مفاجآت صيف دبي".



تذوق أشهى المأكولات

ويقدم عروض "وجبتين بسعر وجبة واحدة" أو الوجبات المخفّضة أو قوائم الطعام الخاصة "بمفاجآت صيف دبي" في مطاعم آيكونز، لو بيرات، داين نيست، هوك أند كروك، أرجنتينا جريل، صالات ريل سينما، كايو، شريمب شيد، بير بيربرغر. يومياً من 12 ولغاية 18 يوليو.

عروض رائعة للألعاب النارية

وتقام عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع خلال "مفاجآت صيف دبي" الساعة 8:30 مساءً كل ليلة من 16 ولغاية 18 يوليو. يتم تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، كما أن مواقف السيارات محدودة. قم بالحجز في أي مطعم في "ذي بوينت" للاستمتاع بأجمل الإطلالات.

موسيقى

استمع لأجمل النغمات خلال "مفاجآت صيف دبي" في "ذي بوينت" كل مساء من 9 يوليو ولغاية 29 أغسطس، مع موسيقيين يقدمون عروضاً في المطاعم وعلى امتداد الممشى من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساءً.

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