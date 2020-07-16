أبوظبي تسمح للفنادق بتشغيل المسابح اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة تشغيل المسابح لديها اعتباراً من اليوم الخميس بما يتماشي مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الدولة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأضافت الدائرة، في تعميم صدر منذ قليل حصلت «البيان» على نسخة منه، أن إعادة تشغيل الفنادق في المنشآت الفندقية شريطة الالتزام بجميع التوجيهات الموضحة في الوثيقة التوجيهية، والتي تشمل فحص درجة الحرارة، والعزل والاختبارات، والتباعد الاجتماعي، والتنظيف والتعقيم.

وأوضحت الدائرة انه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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