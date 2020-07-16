«بروج إنرجي» تعلن انتهاء التصميم الأساسي لمنشأة تخزين ومصفاة

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت، أمس، شركة «بروج إنرجي»، التي تعمل في تخزين النفط الخام والمنتجات النفطية والمملوكة بالكامل لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز «بروج»، انتهاء التصميم الأساسي النهائي لمنشأة تابعة لها، تتضمن المرحلة الثالثة من محطات لتخزين النفط ومصفاة للتكرير، بحسب ما ذكره، أمس، موقع «ياهوو» الشبكي.

وكانت «بروج إنرجي» عهدت في أبريل 2020 إلى شركة ام يو سي الاستشارية الهندسية للنفط والغاز «إم يو سي»، والتي يقع مقرها الرئيسي بالشارقة، بإكمال التصميم الأساسي، وإجراء دراسة التخطيط المسبق لمنشأة تخزين النفط التابعة لها بالفجيرة، والتي تتضمن مصفاة تكرير من المقرر أن تبلغ سعتها الإنتاجية 180,000 برميل يومياً والمرحلة الثالثة من محطات تخزين بالفجيرة.

وانتهاء «إم يو سي» من التصميم الأساسي للمنشأة، أمس، يسجل تقدماً في خطة «بروج إنرجي» الرامية لتطوير قدرتها التخزينية وزيادتها إلى 3,5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 22 مليون برميل من النفط. وتهدف «بروج إنرجي ليمتد» إلى بدء تشغيل المرحلة الثالثة من محطاتها التخزينية في نهاية عام 2022.

وقال نيكولاس باردينكوبر، الرئيس التنفيذي لكل من «بروج إنرجي» و«بروج»: «تقوم رؤيتنا على بناء أكبر منشأة لتخزين النفط وأن نكون أفضل مزود للخدمة في ميناء الفجيرة بالإمارات، والذي يعد واحداً من أهم نقاط الكثافة النفطية على مستوى العالم استراتيجياً، ذلك أن نحو 25% من إجمالي النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، الذي يقع الميناء بجواره».

وأضاف «بمجرد الانتهاء من المرحلة الثالثة، فسترفع سعتنا التخزينية الإجمالية إلى 4,5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 28,3 مليون برميل من النفط. ونحن سعداء بانتهاء «إم يو سي» من التصميم الأساسي، كونه يعد مرحلة مهمة في تخطيط وتطوير المنشأة، وبأنها تُحرِز تقدماً على صعيد دراسة التخطيط المسبق للمنشأة، والمتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

واختتم قائلاً: «بالتزامن مع ذلك، فإننا نجري مباحثات مع كبريات شركات النفط العالمية، والتي أبدت اهتماماً بالتعاقد بشأن حصص من المرحلة الثالثة للمنشأة. إننا نخطط للتعاقد بشأن المرحلة الثالثة من المنشأة بأكملها، من خلال نمط العقود المعروف باسم «السحب أو الاستلام»، بحيث تبلغ مدة كل تعاقد سنوات عدة. ونهدف إلى تأمين ذلك قبل البدء في بناء المنشأة، وذلك لضمان استقرار وجدوى إيراداتها».

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