13.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13.6 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم الخميس، بتسجيل 455 مبايعة بقيمة 933.73 مليون درهم، منها 124 مبايعة لأراض بقيمة 518.68 مليون درهم و331 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 415.04 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 12.11 مليار درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 80 هبة بقيمة 570.29 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أمَّا فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 12.11 مليار درهم، منها 149 رهن أراضٍ بقيمة 11.85 مليار درهم، و135 رهن فلل وشقق بقيمة 258.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليار درهم، وأخرى في منطقة السطوة بقيمة 200 مليون درهم. ويعد ذلك انعكاساً للقوة والثقة الذي يتمتع بها النظام المصرفي المحلي، فضلاً عن قدرته المتواصلة لضخ السيولة في السوق العقاري.

أمَّا الهبات، فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 570.29 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 70 مليون درهم.



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