طيران الإمارات ترفع عدد وجهاتها إلى 62 وجهة في أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران (17 يوليو)، جوانزو (25 يوليو)، أديس أبابا (1 أغسطس) وأوسلو (4 أغسطس) ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها الناقلة في أغسطس المقبل إلى 62 وجهة، ما سيوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها.

وسوف تخدم طيران الإمارات جميع هذه الرحلات بطائرات "بوينج 777-300 إي.آر"، ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

دبي ترحب بزوارها

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

المرونة والضمانة

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر.

ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

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