24700 رخصة في رأس الخيمة حتى منتصف مايو

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن عدد الرخص المسجلة في الدائرة، بلغت 24700 رخصة، حتى منتصف شهر مايو الماضي، وبلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها، 396 رخصة، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة، لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة «رخص الغد»، وهي رخصة منزلية، والتي بلغت 456 رخصة مسجلة بالدائرة، بهدف تعزيز مكانة الإمارة، كأفضل الوجهات لممارسة الأنشطة الاستثمارية.

وأكد النقبي في تصريحات لـ «البيان»، أن رؤية الإمارات الاستراتيجية في النظر للمستقبل ببناء المدن اللوجستية، ساهمت في تقليل الآثار السلبية لانتشار فيروس «كورونا»، وتلبية الاحتياجات المحلية، وصولاً إلى الوقوف مع دول العالم، مؤكداً الاستفادة من الأزمة الراهنة في تحديد التحديات، لتصبح أهدافاً استراتيجية في مختلف القطاعات، من التركيز على الصناعات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، والصناعات الغذائية والزراعات الحديثة، واستعادة حيوية القطاعين الاقتصادي والتجاري، والتكامل في الخدمات الحكومية بالدولة، والاعتماد المطرد على التكنولوجيا في توفير الخدمات.

قاطرة رئيسة

وأضاف: «يشكل تنوع النشاط الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة، قاطرة رئيسة للتعافي من آثار جائحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث يعد القطاع أحد أسرع القطاعات نمواً وتطوراً خلال الأعوام الماضية، نتيجة لنجاح سياسة حكومة رأس الخيمة، القائمة على دعم الاستثمار الصناعي، وإنشاء المدن الصناعية الحرة، ذات بنية تحتية متقدمة، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن النمو المطرد للقطاع السياحي». ولفت إلى أن رأس الخيمة تتمتع بمقومات قوية من الصناعات الإسمنتية والسيراميك والأحجار والزجاج، وتصنيع المركبات والحافلات، وتصفيح السيارات، وصولاً إلى المناطق الحرة التي تشكل مكوناً رئيساً وحجر الأساس في تطوير القطاع الصناعي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل المحلي، مشيراً إلى إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة الاقتصادية، حيث وضع المستثمرون الأجانب والشركات العالمية، ثقتهم في رأس الخيمة، لنمو وازدهار أعمالهم، وعلينا مواصلة العمل لدعم الاقتصاد الوطني وشركائه، لضمان استرداد عافيته، والعودة إلى وضعه الطبيعي في وقت قصير.

عودة النشاط

وأكد النقبي أن عودة النشاط الاقتصادي والتجاري، يرتكز على شقين، الأول بإعادة العمل في المنشآت التجارية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والثاني بسلوك المجتمع والمتعاملين، مشيراً إلى أن كثيراً من أصحاب الأعمال واكبوا تغير سلوك المستهلكين والمتعاملين، بالاعتماد أكثر على المواقع الإلكترونية وخدمات التوصيل، حيث ساهمت جائحة «كورونا»، في إتاحة الفرصة للمستهلك لتغيير نمط الشراء والاستهلاك، من خلال تنويع أدوات التسويق الإلكتروني، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، وأدوات التواصل الاجتماعي، وشراء المساحات الإعلانية الإلكترونية القليلة التكلفة، مقارنة بالإعلانات التقليدية، مع الالتزام بجودة المنتج عند التسليم، والمحافظة على السمعة الجيدة، من سياسات استرجاع وخدمة ما بعد البيع، لضمان ولاء المتعامل أو المستهلك.

خطة استراتيجية

وأوضح النقبي أن الدائرة اعتمدت خطة استراتيجية 2019 – 2023، لتطوير خدماتها، وتعزيز تجربة المتعامل، وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة، وإنشاء مركز متخصص لخدمة المستثمرين، والتقدم في مؤشرات البنك الدولي لتقرير بدء الأعمال، وإيجاد منظومة عمل جديدة، من ساعات العمل المرن، والعمل من المنزل، وخلال الإجازات الاعتيادية، وتحقيق سعادة ذوي العلاقة من متعاملين وموظفين وشركاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز