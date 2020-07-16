البنك الدولي : اقتصاد الإمارات عصري متنوّع

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر البنك الدولي أن الإمارات انتهجت مسيرة واعية صوب التنوع الاقتصادي، حيث اتخذت هذه المسيرة شكل خطط مدروسة ومنظمة تصب جميعها في هدف واحد وهو بناء اقتصاد عصري متنوع لا يعتمد على سلعة واحدة أو مورد واحد بعينه.

وأصدر البنك الدولي تقريراً أمس بعنوان «الإنتاجية العالمية.. الاتجاهات، المحركات والسياسات»، يرصد فيه التغيرات، التي طرأت على حركة الإنتاج في العالم خلال العام الأخير وتطرق إلى دول التعاون في سياق تناوله لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتوقّف عند خطط التنوع الاقتصادي في الإمارات وأشاد بها.

وأوضح أن هذه الخطط جرت عبر مسارات متوازية ومتزامنة عدة ومنها مسار يتمثل في اتخاذ تدابير فاعلة لتحفيز القطاع الخاص وتهيئة المناخ القانوني واللوجستي الملائم لازدهاره وآخر يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وثالث يسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية ورابع يهتم بدعم المشروعات الصغيرة بتسهيل وصولها إلى الدعم المالي والتقني.

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