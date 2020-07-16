ضوء أخضر لتكنولوجيا النقل العالمي بـ «الهايبرلوب»

المصدر: دبي - البيان

أشادت «موانئ دبي العالمية» بقرار مجلس النواب الأمريكي تمرير تشريع يمهد لوضع إطار تنظيمي للاستخدام الآمن لأنظمة النقل السريع «الهايبرلوب»، حيث يتوقع أن يُصدِر «المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة» الإرشادات التوجيهية للإطار خلال الأشهر الستة المقبلة.

ودشّنت «موانئ دبي العالمية» في 2018 العلامة التجارية العالمية «كارغوسيد» للنقل فائق السرعة للبضائع بالشراكة مع «ڤيرجن هايبرلوب» لتقديم أنظمة نقل البضائع بتقنية «هايبرلوب» والتي تسهل التوصيل السريع والمستدام والفعَّال حول العالم للبضائع.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة «ڤيرجن هايبرلوب»: «سعداء بأن نرى الرؤية الثورية نحو مستقبل قطاع النقل وهي تتحول إلى حقيقة ملموسة، مع ثقتنا الكاملة في قدرة «ڤيرجن هايبرلوب» على صنع قفزة هائلة في هذا المجال وتقديم حل يواكب متطلبات قطاع النقل للقرن الواحد والعشرين».

وتتمتع «ڤيرجن هايبرلوب»، ومقرها كاليفورنيا، بمكانة رائدة في تطوير تقنية «الهايبرلوب» وهي الوحيدة في العالم التي تُجري اختبارات ناجحة وواسعة النطاق لتقنية «الهايبرلوب»، ونجحت الشركة في جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار من بينها استثمارات من «موانئ دبي العالمية».

ويساعد النظام في تقليص فترات التخزين ومخزون البضائع الجاهزة، إضافة إلى تقليل مساحات التخزين اللازمة والتكلفة 25%، فيما تتيح شبكات «كارغوسبيد» التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» إمكانية تطبيق ممارسات التصنيع المرن. ويتم تشغيل النظام من خلال وحدة الدفع النظيفة ومنعدمة الانبعاثات لتوليد الطاقة.

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