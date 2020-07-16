«الاتحاد» تضيف 6 وجهات إلى شبكتها

تبدأ «الاتحاد للطيران» من اليوم تسيير رحلات من وإلى 6 وجهات جديدة في شبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأوسط في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي. وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» لـ«البيان»، إن الناقلة ستسير اعتباراً من اليوم رحلات إلى ماليه في شبه القاهرة الهندية، بينما في أوروبا ستسير إلى بلغراد ودوسلدورف ومانشستر وميونيخ، وإلى الكويت في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن الناقلة بدأت أمس في تسيير رحلات خاصة من وإلى 6 وجهات في شبه القارة الهندية، حيث ستعمل بين 15 و26 يوليو الجاري، وستكون إلى وجهات بنغالورو وتشيناي ونيودلهي وحيدر أباد وكوتشي ومومباي. ومن المقرر أن تسير الرحلات إلى مومباي يومياً، وإلى دلهي بواقع 6 رحلات في الأسبوع وإلى تشيناي وبنغالورو بواقع 5 رحلات في الأسبوع وإلى كوتشي بواقع رحلتين في الأسبوع وإلى حيدر آباد بواقع رحلة واحدة أسبوعياً. (أبوظبي – رامي سميح)

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