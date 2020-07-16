«التنظيم المالي» تدعم إعادة هيكلة «دريك آند سكل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي، على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة، وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن موافقة اللجنة يأتي سعياً منها للمساهمة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، ما يمكنها من إعادة جدولة التزاماتها المالية.

وتم تأسيس لجنة إعادة التنظيم المالي، للإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم للمؤسسات، وتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة.

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