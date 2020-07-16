«كورونا» دفع %68 من المستهلكين لشراء البقالة عبر الإنترنت

المصدر: دبي ـ البيان

كشف خبراء من شركات «أمازون» و«فيزا» و«طلبات»، خلال جلسة حوارية إلكترونية استضافتها مدينة دبي للإنترنت، أثر وباء «كوفيد 19» على تسريع وتيرة التغيرات التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، نظراً إلى ازدياد التسوق عبر الإنترنت وارتفاع استخدام الدفعات الرقمية. وأظهرت الأرقام التي تم الكشف عنها خلال الجلسة أن ثلثي المستهلكين في الإمارات (68%) الذين تم استطلاع آرائهم، دفعتهم جائحة «كوفيد 19» إلى شراء أغراض البقالة الأساسية عبر الإنترنت للمرة الأولى، في حين قال 70% منهم إنهم قاموا بأول عملية شراء لهم من الصيدليات عبر الإنترنت. وشارك عدد من كبار الإداريين في أمازون وفيزا وطلبات، في الملتقى الحواري الرقمي الذي نظمته مدينة دبي للإنترنت وأدارته ألما التركماني، الإعلامية من قناة «سي إن إن».مواصلة الابتكار

وقال أنثوني حداد، مدير طاقم الموظفين في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نفذت أمازون منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 150 تغييراً رئيسياً في العمليات لدعم فرقنا وعملائنا، تتضمن الإجراءات زيادة التنظيف في جميع المنشآت، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في مراكزنا وعمليات التوصيل.

الدفعات الرقمية

وكشف هادي رعد، نائب الرئيس والمدير الإقليمي للحلول الرقمية في شركة فيزا، أن الشركة المتخصصة في تزويد حلول الدفعات الرقمية أطلقت حملة لتشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة التي تأثرت بشكل سلبي جرّاء الوباء، وتعمل فيزا حالياً على بناء مقرها الإقليمي الجديد في دبي للإنترنت.وقال:»ساهم وباء كوفيد 19 في تسريع وتيرة التحول من استخدام النقود إلى طرق الدفع الرقمية«.

من ناحيته، شهد موقع طلبات، منصة الإلكترونية لطلب المأكولات في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في الدفعات الإلكترونية في الإمارات خلال فترة الإغلاق بنسبة 24%، وذلك مقارنة بطريقة الدفع نقداً عند التسليم.

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