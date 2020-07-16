61 % من شركات الإمارات الصغيرة متفائلة بمرحلة ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أكدت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة على منصة فيسبوك، أنها متفائلة بشأن مستقبل أعمالها، وذلك على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

ووفقاً للتقرير، فإن (61 %) من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، و(59 %) في السعودية، و(52 %) في مصر، متفائلة بشأن أعمالها في مرحلة ما بعد وباء «كوفيد 19».

نشرت شركة فيسبوك، بالشراكة مع البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس «تقرير الوضع العالمي لقطاع الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة»، بناءً على دراسة استقصائية، شملت أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا التقرير، هو الأول، ضمن سلسلة مستمرة من التقارير التي تم التخطيط لها قبل انتشار الوباء، ويستند التقرير المنشور إلى بيانات تم جمعها عبر مسح شمل أكثر من 30 ألف من أصحاب الأعمال الصغيرة في أكثر من 50 دولة.

وعلى مستوى العالم، أعربت 26 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنها أوقفت أنشطتها خلال الفترة من يناير ولغاية مايو، وفي بعض الدول، ارتفعت هذه النسبة إلى 50%. واليوم، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى استئناف تدفقات السيولة، وكذلك عملائهم من أجل استعادة أعمالهم، وبالتالي، القدرة على سداد أجور الموظفين. وأفادت (40 %) الإمارات، و(29 %) السعودية، و(35 %) مصر، من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بأعمالها على فيسبوك، أنها أنجزت 25% من مبيعاتهم رقمياً خلال الشهر الماضي.

خطوات للمساعدة

وقال رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أهم العناصر الحيوية في الاقتصاد العالمي، وهي أيضاً تلعب دوراً كبيراً في مجتمع فيسبوك. ومنذ الأيام الأولى للوباء، اتخذنا خطوات لمساعدتهم على تجاوز هذه العاصفة. ولهذا السبب، أطلقنا مؤخراً Facebook Shops، لتسهيل عمليات البيع عبر الإنترنت، وأنشأنا «مركز موارد الأعمال»، حيث يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة، الحصول على التدريب والمشورة والمعلومات، بما في ذلك، التوجيه من خبراء الرعاية الصحية. وشدد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة إلى دعم متواصل من الحكومات أو المؤسسات الأخرى، للعودة إلى المسار الصحيح.

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