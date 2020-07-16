12 وجهة جديدة لطيران الإمارات.. و«العملاقة» بالأجواء

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

أعادت طيران الإمارات، أمس، تشغيل طائرتها العملاقة «إيه 380» لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وأقلعت أولى هذه الطائرات من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة «ئي كيه 001» إلى لندن هيثرو في الساعة 7:45 صباحاً، تلتها الرحلة «ئي كيه 073» إلى باريس شارل ديغول في الساعة 8:20 صباحاً، حيث تلقت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 073» استقبالاً خاصاً عند وصولها إلى باريس شارل ديغول، وهي الرحلة المنتظمة الأولى والوحيدة بطائرة A380 التي تهبط في هذا المطار الأوروبي الرئيس منذ بدء جائحة «كوفيد 19».

كما استأنفت طيران الإمارات أمس أيضاً خدمات الركاب المنتظمة إلى سبع مدن أخرى هي: أثينا وبرشلونة وجنيف وغلاسكو ولارنكا وميونيخ وروما، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر. وتستأنف الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من المالديف وواشنطن العاصمة (اليوم 16 يوليو)، وبروكسل (غداً 17 يوليو) ليصل اجمالي الرحلات الجديدة الى 12 وجهة.

وأعلنت طيران الإمارات أنها سوف تعيد تشغيل طائرتها العملاقة A380 لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو أول أغسطس المقبل.

شبكة

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها، ما يتيح لعملائها من مختلف دول العالم السفر بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بخدمة السيارة مع سائق والاسترخاء في الصالة الخاصة بمطار دبي الدولي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استئناف توفير هذه الخدمات المميزة. كما أعادت الناقلة فتح كاونترات سكاي واردز في مطار دبي الدولي لخدمة أعضاء برنامجها لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

مختبرات

وكشفت طيران الإمارات، أمس، عن أسماء المختبرات المعتمدة لفحص كورونا المستجد «كوفيد 19» في الوجهات 12 التي ألزمت المسافرين القادمين منها إلى دبي بإحضار شهادة «خلو من كورونا». وتضم تلك الدول كلاً من: أفغانستان وبنجلاديش ومصر والهند وإيران ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا الاتحادية والسودان وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت قائمة المختبرات في هذه الوجهات أكثر من 115 مختبراً معتمداً الأمر الذي يساهم في التخفيف على المسافرين ويوفر لهم خيارات متعددة لإجراء هذه الفحوصات التي يجب أن تتم قبل 96 ساعة على الأقل من وقت الرحلة.

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