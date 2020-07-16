تخفيضات كبرى توفرها مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

اختارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل الفعاليات العائلية والتخفيضات الكبرى والأنشطة الترفيهية التي تتضمن رسم الابتسامة على وجوه جميع زوّار وجهات ومراكز التسوق في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث ستستمر فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي لغاية 29 أغسطس، وتقدم العديد من الأنشطة المثالية للعائلات والأصدقاء والأطفال من كافة الأعمار، لضمان قضاء أوقات صيفية مليئة بالمرح في وجهات دبي.

تسلية وترفيه

ويستضيف ذي بوينت في نخلة جميرا عرض ألعاب نارية مذهلاً في كل ليلة من 16 إلى 18 يوليو ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً، ليلفت أنظار جميع العائلات والمتسوقين ورواد المطاعم الذين يزورون وجهة التسوق. ويمكن للزوار الاستفادة من قائمة مخصصة لمفاجآت صيف دبي، حيث تقدم المطاعم والمقاهي المشارِكة تخفيضات من 30 إلى 50 بالمئة، إضافة إلى عروض اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً على مجموعة من الأطباق المختارة. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع من على متن التاكسي المائي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أو قوارب فيري دبي كجزء من رحلة مدتها ساعة حول نخلة جميرا. وتبلغ أسعار التذاكر 400 درهم للتاكسي المائي الخاص.

ويمكن لرواد المطاعم طلب الوجبات المفضلة لديهم بأسعار رائعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وطوال فترة مفاجآت صيف دبي،».

تسوق وعروض

ويمكن للمقيمين والزوار الدخول في السحب للفوز بسيارة كاديلاك سي تي 5 الجديدة موديل 2020، وذلك عند إنفاق مبلغ 100 درهم إماراتي في أي من المتاجر أو المنافذ أو مراكز التسوق المشاركة في دورة هذا العام من المهرجان. ويمكن لعشاق السيارات إلقاء نظرة عن كثب على سيارة السيدان الفاخرة التي تبلغ قيمتها 95 ألف درهم إماراتي عند زيارة سوق مدينة جميرا أو جميرا بيتش ريزيدنس - ذا ووك، حيث سيتم عرض السيارات حتى تاريخ إجراء السحب في 26 أغسطس.

ويقدم ابن بطوطة مول هذا الموسم عرض «تسوق واربح» المميز للحصول على فرصة الفوز بسيارة «جي أي سي» الرياضية الجديدة. x كما يمكن لزوار ميركاتو مول خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام المشاركة في جهود مكافحة مرض «كوفيد 19»، حيث سيتبرع المول بدرهم واحد مقابل كل 100 درهم إماراتي يتم إنفاقها لصالح جهود دولة الإمارات الهادفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

كما سيحصل زوار مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» الذين ينفقون 300 درهم إماراتي على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق التابعة للشركة. وسيتم الإعلان عن فائز واحد يوم 18 يوليو.

أنشطة

ويتيح سكي دبي للعائلات والأصدقاء الراغبين بتجربة من المرح فرصة تعلم التزلج والتزحلق على الثلج برفقة فريق من المختصين المُدرّبين وخلال عطلة أسبوع واحدة، وبمناسبة مفاجآت صيف دبي، تقدم الوجهة درساً إضافياً لمدة 48 ساعة لتضمن إتقان جميع المبتدئين لرياضة التزلج الداخلية، مع مشروب الشوكولاته الساخنة للاحتفال بالنجاح في نهاية الدرس.

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