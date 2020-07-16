60 ألف مشارك في 349 ندوة افتراضية لتعزيز سياحة دبي

المصدر: دبي- البيان

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، 349 ندوة افتراضية، عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية، للتواصل الدائم مع شركائها حول العالم خلال جائحة «كوفيد 19»، وصولاً إلى استئناف الأنشطة السياحية والتجارية لأعمالها بشكل تدريجي، والبدء في استقبال السُيّاح من العديد من الوجهات الدولية، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، وذلك في إطار البرنامج التسويقي الدولي للدائرة، والهادف إلى تعزيز صورة دبي كوجهة آمنة، والحفاظ على مكانتها، كأحد أكثر المقاصد العالمية تفضيلاً لدى السائح، وتحفيزه على زيارتها عندما يصبح السفر متاحاً له.

وجذبت الندوات الافتراضية التي نظّمها قسم العمليات الدولية ومكاتبه الخارجية التابعة لـ «دبي للسياحة»، قُرابة 60.4 ألف مشارك، معظمهم من وكلاء السياحة والسفر، ومنظّمي الرحلات والجولات السياحية، بالإضافة إلى الشركات المُنظِّمة للاجتماعات الدولية والمؤتمرات وسياحة الحوافز. وقد تم استضافة العديد من هذه اللقاءات، بالتعاون مع الشركاء الرئيسين، ومنهم «طيران الإمارات» و«إكسبو 2020 دبي».

وشارك في الندوات مسؤولو الأسواق الخارجية، ومجموعة من المديرين في «دبي للسياحة»، ومن بينهم حور الخاجة مساعد نائب الرئيس بالإنابة، العمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وستين جاكوبسن مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال» وعمليات المدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الضيافة والسفر والترفيه في دبي. وقد تم تخصيص الندوات التفاعلية، للعديد من الأسواق المهمة، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإندونيسيا، وماليزيا، وكذلك أهم الأسواق الرئيسة في قارة أفريقيا.

وقالت حور الخاجة مساعد نائب الرئيس بالإنابة، العمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «عملت «دبي للسياحة»، خلال الفترة الماضية، على تعزيز مكانة دبي، كوجهة مُفضلة للسياحة العالمية، للحفاظ على جاذبية الإمارة، ووجودها على خارطة السياحة الدولية». وأضافت: «أثبتت الندوات الافتراضية فاعليتها، وكانت من الخيارات البديلة المثالية للبرامج التي خططنا لها، بما فيها برامج الزيارة، والجولات التعريفية، والمعارض التجارية التي حالت جائحة كوفيد 19 دون القيام بها. ويأتي عقد تلك الندوات في الأسواق العالمية، ليؤكد الدعم المستمر للشركاء، وكذلك الجهود المتواصلة لفرق العمل في المكاتب الخارجية».

مستجدات

وسلّطت الندوات الافتراضية، الضوء على عدد من المواضيع المهمة، التي أتاحت للمشاركين الفرصة للحصول على معلومات إضافية، ضمن النقاشات التي تضمنتها كل ندوة، حيث اطلعوا خلالها على مستجدات الاستعدادات، لإعادة استقبال السُيّاح الدوليين، وتأكيد حقيقة أن دبي وجهة آمنة، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمكافحة الجائحة، بالإضافة إلى معرفة بروتوكولات الصحة والسلامة المتبعة.

تدريب

ومن جهته، نظّم مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، ندوات افتراضية تدريبية، عبر الإنترنت، لفعاليات الأعمال، لتسليط الضوء على مكانة دبي العالمية، كوجهة مفضلة للأعمال، شارك فيها متحدثون بارزون، مثل ماغدالينا موك الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للتدريب، وباتريشيا بليك الرئيسة التنفيذية لجمعية Heart Rhythm، وإليسا مايرز المديرة التنفيذية لأكاديمية Eating Disorders. ومن المقرر أن يستضيف «فعاليات دبي للأعمال»، 33 ندوة افتراضية إضافية، لمنظمي الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات.

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