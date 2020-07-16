«الاتحاد للطيران» إلى 6 وجهات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تبدأ «الاتحاد للطيران» تسيير رحلات من وإلى 6 وجهات جديدة في شبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأوسط اعتباراً من اليوم، وذلك في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية. وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» لـ«البيان»، إن الناقلة ستسير اعتباراً من اليوم رحلات إلى ماليه في شبه القارة الهندية، بينما في أوروبا ستسير إلى بلغراد ودوسلدورف ومانشستر وميونيخ، وإلى الكويت في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث أن الناقلة بدأت اعتباراً من أمس تسيير رحلات خاصة من وإلى 6 وجهات في شبه القارة الهندية، حيث ستعمل بين 15 و26 يوليو الجاري، وستكون إلى وجهات بنغالورو وتشيناي ونيودلهي وحيدر أباد وكوتشي ومومباي. ومن المقرر أن تسير الرحلات إلى مومباي يومياً، وإلى دلهي بواقع 6 أسبوعياً، وإلى تشيناي وبنغالور بواقع 5 أسبوعياً.

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