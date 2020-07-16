2.2 مليار سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد بالدولة 2025

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتوقع مختبرات «إيمنسا للتكنولوجيا»، الشركة المتخصصة بحلول وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها دبي، أن ينمو حجم سوق القطاع إلى ثلاثة أضعاف مستواه الحالي وعلى مستوى الدولة ليصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول 2025، طبقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها فهمي الشوا، لـ «البيان».

وأوضح الشوا أن القطاع سيساهم بـ 11 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2028، ليسهم فيه بنسبة تزيد على 1.0%، وحفزه بحوالي 3 % من حصة السوق العالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد. وفسر الشوا أسباب اتساع ذلك النمو إلى التطور المستمر للتطبيقات الفاعلة في هذه الصناعة، وتنامي عدد الشركات التي تتبنى تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن الطلب المتزايد بسرعة من جانب الشركات المحلية والإقليمية على حلولها.

تحالف استراتيجي

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ومختبرات «إيمنسا للتكنولوجيا»، فهمي الشوا، إن تلك الصورة المتفائلة والتوقعات الإيجابية لنمو القطاع واتساع رقعة أعماله في الدولة جرى تقديمها في عرض مدعم بالحقائق أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على هامش اجتماع نظمته المؤسسة مؤخراً، حيث أطلق سموه تحت مظلتها التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد، كأول مبادرة من نوعها لإنشاء شبكة استراتيجية وشاملة تجمع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات والعالم.

دعم حكومي

وأشار الشوا إلى أن فرق العمل شعرت بدعم غامر بعدما أعرب سموه عن اهتمامه الشخصي ومشاركته في دعم قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات، مؤكداً مجدداً دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا المجال. ولفت الشوا إلى أن العرض الذي جرى تقديمه تضمن أيضاً شروحات للتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتطورات الحاصلة على ذلك الصعيد طيلة السنوات القليلة الماضية.

وقال فهمي الشوا في تصريح له: «لقد كان اللقاء ومستوى الحوار مع سموه فرصة قيمة للغاية. إن هذا ما يميز دبي عن أي وجهة أخرى؛ فقيادتها تحرص باستمرار على لقاء قادة الأعمال والشركات من مختلف الصناعات لمناقشة المتطلبات بالتفصيل، لتعزيز النشاط الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على الخريطة العالمية في شتى المجالات».

دور حيوي

تابع الشوا حديثه بالقول: «منذ إنشائها في العام 2016، لعبت شركتنا دوراً حيوياً في عدد من مشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة، وعملنا عن كثب مع فريق مؤسسة دبي المستقبل، وكانت شاهداً على النهج الاستباقي للحكومة، وذلك من خلال التقييم المستمر لكيفية دعم إنشاء قطاع يمتاز بالديناميكية والقدرات التنافسية على مستوى العام. واليوم، تفتخر الإمارات بوجود أوسع مجموعة من الطابعات الخرسانية ثلاثية الأبعاد في العالم، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد لديها قطاع خاص يمتلك ويتولى تشغيل أنظمة الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد.

وعلاوة على ذلك، تمتلك الدولة أكبر عدد من الطابعات الصناعية ثلاثية الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، والتي يمكنها طباعة الأجزاء الميكانيكية والصناعية». vوتحدث الشوا عن أن حل المستودع الرقمي الذي طورته «إيمنسا»، يمثل خدمة رقمنة المخازن الوحيدة إقليمياً، وتحظى بالاعتماد حالياً من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء في الدولة. وتقف مؤسسة دبي المستقبل إلى جانب الحكومة في دعم ومساعدة وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص، وسبق لها أن استضافت لقاءات الموائد المستديرة لقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد بمشاركة عشرات الشركات، لتسهيل وتمكين التفاعل المباشر بين مختلف الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

تطبيقات صناعية

طورت «إيمنسا» تطبيقات صناعية وميكانيكية للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع والنفط والغاز والطيران والطب والنقل، كما تنتمي إلى عضوية الاتحاد العالمي الذي وضع المبادئ التوجيهية لطباعة الأجزاء المعدنية ثلاثية الأبعاد للنفط والغاز والصناعات البحرية. ويمثل ذلك محطة مهمة في مسيرتها، وإنجازاً متميزاً للإمارات والمنطقة، لا سيما وإنها المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة لشركة إقليمية لتطوير المبادئ التوجيهية التي تم تحويلها إلى معايير بعد ذلك من قبل مؤسسة الاعتماد الدولية (DNV GL).

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