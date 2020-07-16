توقع تحسن مبيعات عقارات دبي الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

شهد القطاع العقاري في دبي، في شهر يونيو الماضي، انتعاشاً، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها تدابير التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كوفيد 19، حيث أشار ارتفاع عدد التصرفات العقارية في شهر يونيو، إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الجانب، ومن المتوقع أن نشهد تحسناً في حجم المبيعات في الربع الثالث، وذلك وفقاً للتقرير الأخير «مراقبة السوق العقاري في دبي خلال الربع الثاني من عام 2020»، والصادر عن شركة تشيسترتنس.قال كريس هوبدن رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هنالك بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استخلاصها من نتائج الربع الثاني، والاستفادة منها في دعم القطاع العقاري السكني في دبي، خلال الفترة المقبلة».

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