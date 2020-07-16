استقرار سوق دبي العقاري في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن موقعي بيوت ودوبيزل، أن أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار في معظم الأحياء البارزة في دبي، ظلت مستقرة خلال النصف الأول 2020، الأمر الذي يؤكد مرونة سوق العقارات في دبي، رغم التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا». ولا يزال المشترون المحتملون على المنصتين العقاريتين، مهتمين بالمناطق المعروفة في دبي، والتي تشتهر بتوفيرها مختلف المرافق والخدمات المناسبة للعائلة، مثل دبي مارينا، وسط مدينة دبي، المرابع العربية، ونخلة جميرا، في حين تواصل المجتمعات المتكاملة، مثل قرية جميرا الدائرية، دبي مارينا، مردف، وجميرا، بجذب اهتمام المستأجرين في دبي، بحسب بيانات بيوت ودوبيزل.

ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشاً متزايداً خلال الأشهر المقبلة، وذلك نظراً لحزم الدعم الاقتصادي والإجراءات الاستباقية التي أقرها البنك المركزي في الدولة، والمتمثلة بزيادة نسبة القرض العقاري، إلى قيمة العقار، بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى.وبحسب بيانات بيوت ودوبيزل للنصف الأول من عام 2020، زاد الطلب على المناطق السكنية الملائمة للعائلات من قبل مشتري الفلل السكنية، حيث تصدرت المرابع العربية، قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الفلل خلال تلك الفترة، تليها مناطق نخلة جميرا وذا فيلا.

أما بالنسبة للمناطق الجديدة في دبي، مثل دبي هيلز استيت، دبي لاند، وداماك هيلز (أكويا من داماك) وأكويا أكسجين، فبقيت ضمن أكثر المناطق جذباً لمشتري ومستثمري الفلل، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وفي ما يتعلق بالشقق الجاهزة المعروضة للبيع، لا تزال دبي مارينا تحتل صدارة قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المشترين والمستأجرين، خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار التقرير إلى استمرار كون منطقة المدينة العالمية، الخيار الأفضل للمستثمرين في الشقق السكنية، حيث توفر المنطقة أعلى نسبة عائد على الاستثمار، بمتوسط 9 %، في حين كانت قرية جميرا الدائرية، أفضل مناطق دبي للاستثمار في الفلل السكنية، بمتوسط عوائد إيجارية تقدر بــ 6.1 %.

وفي الوقت ذاته، واصلت العقارات قيد الإنشاء في دبي، بتوفير فرص واعدة للاستثمار في مشاريع متكاملة، وبأسعار مناسبة. ووفقاً لبيانات موقع بيوت، كانت منطقتا أكويا أكسجين ودبي لاند، أكبر نسبة طلب من قبل المستثمرين المحتملين المهتمين بشراء عقارات على المخطط خلال النصف الأول.

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